Ladies European Tour/LPGA Tour - Céline Boutier remporte l'Evian Championship, son premier Majeur

En tête depuis la deuxième journée, Boutier a pris le départ du dernier tour avec trois coups d'avance sur la Japonaise Nasa Hataoka. Elle a signé trois birdies lors des cinq premiers trous, portant l'écart à six unités après le trou N.6 où Hataoka est partie à la faute. La Canadienne Brooke M. Henderson, la tenante du titre, a alors pris la deuxième place à six coups de la Française. Boutier, 29 ans, est la première Française à remporter ce tournoi. En mars, elle avait également gagné le Drive On LPGA Championship. (Belga)