Le roi du Maroc souhaite un "retour à la normale" avec l'Algérie

"Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères", a déclaré le monarque chérifien dans une adresse à la nation radio-télévisée. Les frontières sont fermées depuis 1994 et l'Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021, accusant Rabat d'"actes hostiles". Une décision "complètement injustifiée", selon Rabat. Depuis, les deux voisins entretiennent des relations exécrables, dans un contexte de rivalité régionale exacerbée par leur antagonisme sur le territoire disputé du Sahara occidental. Depuis près de 50 ans, un conflit armé y oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. Rabat prône un plan d'autonomie sous sa souveraineté exclusive, tandis que le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU. La récente reconnaissance par Israël de la "souveraineté marocaine" sur cette ancienne colonie espagnole a encore avivé les tensions avec Alger qui a fustigé des "manoeuvres étrangères". "Nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu'ils n'auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc", a assuré Mohammed VI. Le souverain marocain appelle chaque année au rapprochement entre les deux pays voisin. (Belga)