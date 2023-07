Ligue 1 - Mauro Icardi s'engage pour trois ans avec Galatasaray

Attaquant de surface, Icardi était arrivé à Paris en 2019 en prêt, fort de six saisons de haut niveau en Serie A avec l'Inter Milan (124 buts en 219 matches). Après une bonne première saison (20 buts), Icardi a été acheté définitivement par le club français, mais n'a pas confirmé et a enchaîné les blessures. Prêté en 2022 à Galatasaray, où il est arrivé en même temps que Dries Mertens, il a grandement participé au titre de champion des Stambouliotes en ayant inscrit 21 buts en 23 matches de championnat. Il évoluera cette saison aux côtés notamment de Wilfried Zaha en attaque, l'ailier ivoirien étant arrivé libre de Crystal Palace plus tôt dans le mois. (Belga)