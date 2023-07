Sentiments partagés chez les organisateurs du festival Tomorrowland après deux décès

Le festival s'achève dimanche soir, avec un nouveau concert du DJ Martin Garrix. Pour les organisateurs, le travail est loin d'être terminé, à l'approche des manoeuvres de démontages et de nettoyage. "Lundi matin, 38 000 personnes quitteront le camping. Mais nous pouvons dire que jusqu'à présent, tout s'est déroulé sans problème, pour ce qui était de notre ressort. Malheureusement, nous avons dû faire face à deux décès", a commenté la porte-parole du festival Debby Wilmsen . La cause de la mort des deux personnes décédées lors du festival n'a pas encore été déterminée, mais le parquet suspecte déjà , en ce qui concerne une des deux victimes, employée par le festival, un fait lié à la drogue. Chaque année, la police effectue de nombreux contrôles sur la possession et le trafic de drogue à Tomorrowland et dans ses environs, et les organisateurs affirment également qu'ils font tout leur possible pour sensibiliser les visiteurs à ce qui est autorisé et à ce qui ne l'est pas, et pour qu'ils recherchent de l'aide en cas de problème, a-t-elle indiqué. Selon la porte-parole, la police effectue chaque année de nombreux contrôles sur la possession et le trafic de drogue en dehors et sur le site de Tomorrowland. L'organisation elle-affirme faire tout pour sensibiliser les visiteurs sur ce qui est autorisé et ne l'est pas, et pour chercher de l'aide si nécessaire. (Belga)