Tour de France Femmes - Demi Vollering remporte le Tour de France Femmes, Lotte Kopecky, 2e, monte sur le podium

(Belga) La Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx) a remporté la 2e édition du Tour de France Femmes au terme du contre-la-montre individuel de la 8e et dernière étape gagné par son équipière suisse Marlen Reusser dimanche à Pau. Troisième du chrono, Lotte Kopecky (SD Worx) monte sur le podium derrière Vollering et devant la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing), qui termine dans le même temps, et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar).