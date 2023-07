Tour de France Femmes - Kopecky a déjà tourné le bouton: "Le Mondial est dix fois plus haut que le Tour"

Kopecky a prétendu que les huit jours du Tour de France Femmes servaient de préparation pour le championnat du monde. "Et ce n'était vraiment pas un mensonge. Ce Tour n'était pas un objectif. Le Mondial est et restera mon objectif principal. Le Championnat du monde est dix fois plus haut que le Tour", a insisté Kopecky. "C'est pourquoi je voulais vraiment commencer le Tour dans un bon état de fraîcheur. Surtout pour bien récupérer à chaque fois. Et ça a marché. Jour après jour, j'avais des jambes super fraîches. J'ai bien entendu à gauche et à droite que la fédération belge préférait que j'y aille un peu plus doucement les deux derniers jours." Lundi, Kopecky se rendra directement à Glasgow. "Une fois sur place, l'attention va probablement se reporter très rapidement sur le nouvel objectif. Le bouton sera tourné très rapidement. Et je trouverai là-bas le repos nécessaire pour bien récupérer. J'ai eu de très bonnes sensations cette semaine. Je suis heureuse d'avoir très bien récupéré jour après jour. J'espère pouvoir le faire aussi au cours des six prochains jours." L'attention se porte déjà sur Glasgow, et Kopecky ne prévoit donc pas beaucoup d'espace pour célébrer son impressionnant Tour et celui de l'équipe SD Worx dimanche soir. "Je vais essayer de rester très calme ce soir. La dernière chose que je souhaite, c'est d'attraper une maladie ou de gâcher ma forme actuelle", a conclu Kopecky, qui débutera ses championnats du monde dimanche prochain sur la piste. (Belga)