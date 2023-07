Twitter, rebaptisé X, rétablit le compte de Kanye West

A l'automne dernier, Kanye West a publié une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David, et le magnat Elon Musk a suspendu l'artiste de la plateforme, qu'il avait achetée quelques semaines plus tôt. Le patron de Tesla avait alors qualifié le message de Kanye West d'"incitation à la violence". Le service de presse de X n'a pas immédiatement répondu à une sollicitation de l'AFP concernant le compte de Kanye West. Vers la fin de la soirée, le rappeur n'avait encore rien posté de nouveau. Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, a assuré à la plateforme qu'il n'utiliserait pas son compte pour partager des contenus antisémites ou utiliser un langage préjudiciable, selon le Journal. En 2022, les dérapages de la star - notamment épinglée pour des propos à caractère antisémite - lui ont coûté cher en termes de contrats commerciaux. Adidas a été contraint en octobre de mettre fin à sa juteuse collaboration avec le rappeur américain, avec lequel la marque aux trois bandes produisait les baskets à succès Yeezy. En mai, la société allemande a déclaré que la fin de sa collaboration très fructueuse avec Kanye West avait entraîné une baisse des ventes d'environ 400 millions d'euros au cours du premier trimestre de l'année. Gap et Balenciaga ont également coupé les ponts avec l'artiste. Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, il a licencié des milliers d'employés et réduit la modération des contenus. En décembre, il a rétabli le compte Twitter de l'ancien président Donald Trump, mais ce dernier n'est toujours pas revenu sur la plateforme. (Belga)