WTA Varsovie - Swiatek a souffert contre Wickmayer: "À 5-5, je ne savais pas ce qui pouvait se passer"

"Je suis très heureuse et fière, car ce ne fut vraiment pas une semaine évidente", a-t-elle confié. "Je suis toutefois parvenue à jouer un peu mieux chaque jour pour progresser au fil des matches. C'est la première fois que je réussis à pratiquer mon meilleur tennis dans ce tournoi de Varsovie et cela me réjouit. Cela avait été une journée très éprouvante hier, mais je suis heureuse d'avoir bien pu gérer les choses et disputer une aussi belle finale." Plus tôt dans la journée, Iga Swiatek avait terminé contre Yanina Wickmayer (WTA 109) sa demi-finale interrompue la veille à 6-1, 5-5 alors qu'elle avait déjà hérité de trois balles de match. Et la lauréate de Roland Garros a encore dû s'employer pour finir par s'imposer 8/6 au tie-break après avoir mené 5/1 et 6/4 ! "Cela a été très compliqué", a-t-elle avoué aux médias polonais. "Je voulais absolument terminer cette demi-finale samedi soir. À 5-5 au deuxième set, je ne savais pas ce qui pouvait se passer. De 8h du matin à 20h, j'avais été à un niveau d'adrénaline très élevé et je me sentais très fatiguée. J'ai dormi trois heures et je me demandais s'il était bien raisonnable de jouer deux matches en un jour. Parfois, des blessures surviennent dans ces situations. Mais je me suis dit que j'allais tout donner et je suis contente d'y être arrivée. Là, je vais probablement m'effondrer, mais c'est une sensation formidable." (Belga)