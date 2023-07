WTA Varsovie - Yanina Wickmayer décroche un quatrième titre WTA en double

Wickmayer et Watson prenaient d'emblée le service de leurs adversaires, dès le premier jeu du match. Elles prenaient un deuxième break d'avance pour mener 4-1. Falkowska et Piter annulaient un break, mais laissaient la première manche au duo belgo-britannique. Le deuxième set commençait de la même manière: par un break de Wickmayer et Watson. Falkowska et Piter débreakaient dans la foulée. Un nouveau break dans le cinquième jeu propulsait Wickmayer et Watson vers la victoire. Wickmayer, 33 ans, décroche son quatrième titre sur le circuit WTA en double, après ceux conquis en 2013 à Luxembourg, aux côtés de la Liechtensteinoise Stephanie Vogt, en 2016 à Washington, associée à la Roumaine Monica Niculescu, et en 2022 à Séoul, avec la Française Kristina Mladenovic. Son palmarès en double comprend aussi un titre WTA 125 au Challenger d'Indian Wells et 15 titres sur le circuit ITF, dont cinq cette année. En simple, 'Wicky' a remporté cinq tournois WTA. Watson, 31 ans, ajoute un cinquième titre WTA à son palmarès. Wickmayer (WTA 109) a vécu une excellente semaine à Varsovie. En simple, elle n'a été arrêtée qu'en demi-finales 6-1, 7-6 (8/6) par la N.1 mondiale Iga Swiatek (Belga)