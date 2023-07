Au moins huit morts lors de potentielles représailles de la police au Brésil

Plusieurs habitants de la ville côtière de Guarujá ont raconté aux médias brésiliens que les agents de police ont torturé et tué au moins un homme. Au total, ils auraient menacé de mort une soixantaine de personnes dans des quartiers pauvres. Selon le journal Folha de S. Fola, le service de sécurité de São Paulo a déclaré qu'aucun abus n'avait été identifié par la police jusqu'à présent et que toutes les allégations faisaient l'objet d'une enquête. La police aurait commencé à proférer des menaces vendredi. Il s'agirait de représailles pour l'assassinat d'un collègue par un tireur. "Trois personnes impliquées ont été arrêtées. La justice sera rendue. Aucune attaque contre nos policiers ne restera impunie", a indiqué le gouverneur de São Paulo, un adhérant de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, sur Twitter. Aucun autre pays dans le monde ne connaît un taux de mortalité lors d'opérations policières aussi élevé que le Brésil. Selon le portail d'information G1, Le Forum pour la Sécurité publique et l'Université de São Paulo, environ 6.000 personnes sont mortes de cette façon en 2021. (Belga)