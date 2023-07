Australie : plus d'espoir pour les militaires portés disparus dans un crash d'hélicoptère

"En l'état, la nature des opérations qui étaient en cours dans les Whitsundays sont passées de la recherche et sauvetage à la récupération", des corps, a affirmé le ministre. Plus tôt dans la journée, il avait affirmé que les recherches pour les soldats disparus en mer après le crash étaient une "priorité". Les familles des quatre militaires ont été avisées. Les hommes ont disparu dans le crash d'un Taipan MRH-90 de fabrication européenne, vers 22h30 vendredi soir près de l'île Hamilton dans l'État du Queensland (est). Des débris de l'hélicoptère ont été retrouvés depuis lors mais pas la cabine où se trouvaient un capitaine, un lieutenant, un officier et un caporal des forces armées australiennes assurant une manœuvre nocturne. Une équipe d'enquête sur la sûreté aérienne est arrivée dans la région de l'accident pour tenter d'élucider les faits. "L'enquête a commencé, mais n'a pas encore progressé pour établir la cause de l'accident à ce stade", avait affirmé en début de journée M.Keogh. Les quatre soldats qui étaient à bord de l'hélicoptère participaient à un exercice militaire impliquant une dizaine de nations, dont les USA. L'opération baptisée Talisman Sabre a été suspendue après le crash, mais les 30.000 participants ont repris leurs exercices samedi. Cependant, les opérations se déroulant dans la zone de l'accident, dans la baie touristique des îles Whitsundays, n'ont pas repris. En début d'année, un hélicoptère du même modèle s'est aussi écrasé en mer, au sud-est de l'Australie, sans faire aucun blessé. (Belga)