BNXT League - Charleroi se renforce avec le meneur américain Tyller Roberts

Roberts, 23 ans, est passé par les universités de San Francisco et de l'état de Washington aux États-Unis. La saison dernière, il a compilé 16,2 points, 3,3 rebonds et 2,3 assists de moyenne. À Charleroi, il va vivre sa première expérience comme professionnel. Le meneur est la quatrième recrue du Spirou pour la prochaine saison après les arrivées du meneur américain Jordan Heath, en provenance de Louvain, de l'ailier belge Quinten Smout, qui débarque d'Anvers, et de l'ailier américain Austin Butler (Belga)