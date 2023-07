Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 réduit sa perte grâce au rebond de arGEN-X

Après une chute de 3,5%, le poids-lourd arGEN-X (457,20) avait en effet viré de 0,7% à la hausse, rejoignant Galapagos (38,16) qui gagnait 2,3% tandis que UCB (80,00) était positive de 0,3% et Solvay (109,60) momentanément inchangée. Aperam (28,31) et Umicore (27,08) valaient 1,5 et 1,8% de moins que vendredi, l'immobilière WDP (26,72) abandonnant 1,7% après une recommandation revue à la baisse. AB InBev (53,09) cédait 0,8% tandis que KBC (68,72) et Ageas (8,47) reculaient de 0,1% chacune, Ackermans (158,30) et D'Ieteren (159,50) de 0,2%. Barco (20,92) et Sofina (216,20) étaient positives de 1,5 et 0,3%, Elia (112,20) remontant de 0,3%. Une bonne nouvelle faisait par ailleurs rebondir Mithra (1,576) de 15,7% après ses lourdes pertes, IBA (14,88) et MDxHealth (0,335) regagnant 3,9 et 2,4%. Euronav (14,82) et Belysse (1,105) étaient enfin positives de 4,4 et 4,2%, Accentis (0,03) et Immobel (37,00) gagnant 6,4 et 2,5% alors que Banimmo (3,70) chutait de 3,6%. L'euro s'inscrivait à 1,1020 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1040 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.990 euros, en recul de 30 euros. (Belga)