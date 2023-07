Bundesliga - Sadio Mané confirme son départ du Bayern Munich

"Dire au revoir au Bayern me fait mal. J'aurais aimé que ce soit différent", a déclaré le Sénégalais de 31 ans à Sky. Il devrait partir pour l'Arabie saoudite dès lundi afin de passer des tests médicaux dans la soirée. "Je sais que j'aurais pu encore être utile au club la saison prochaine. Je voulais le prouver à tout le monde. Je souhaite au club et aux supporters le meilleur pour l'avenir", a déclaré Mané aux journalistes. Dimanche, le Bayern a quitté le Japon sans son attaquant vedette afin de se rendre à Singapour pour un match amical. Il y a un an, le Rekordmeister avait déboursé 32 millions d'euros pour le transfert de Mané, en provenance de Liverpool. Après une blessure, il a eu du mal à retrouver le niveau qu'il avait chez les Reds. (Belga)