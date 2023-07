Combats dans un camp palestinien du Liban : le bilan s'élève à huit morts

Les combats opposent des combattants du Fatah, principale organisation palestinienne dirigée par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, à des groupuscules islamistes dans le camp de Aïn el-Héloué, dans le sud du pays, selon la même source. Un homme de 31 ans a succombé à ses blessures alors qu'il subissait une intervention chirurgicale, a indiqué à l'AFP le docteur Riad Abou el-Einein, directeur de l'hôpital al-Hamchari à Saïda, ville voisine du camp, ajoutant que l'établissement avait reçu 13 blessés. "Aujourd'hui, nous avons reçu un mort et six blessés", a déclaré de son côté Norma Mohsen, une responsable de l'hôpital al-Raï de Saïda. Les affrontements à l'arme automatique et à la roquette antichar se poursuivaient lundi malgré l'annonce d'un cessez-le-feu dimanche soir. Des obus sont tombés à l'extérieur du camp, poussant commerces et écoles à fermer leurs portes à Saïda. Lundi matin, des dizaines d'habitants d'Aïn el-Héloué, notamment des femmes et des enfants, ont fui le camp, a constaté un correspondant de l'AFP. Certains se sont réfugiés dans une mosquée voisine. Les affrontements avaient éclaté samedi à la suite de la mort d'un membre d'un groupuscule islamiste. Par la suite, cinq membres du Fatah dont un responsable militaire ont été tués dans une embuscade. Des affrontements entre groupes rivaux ont souvent lieu à Aïn el-Héloué où vivent 54.000 réfugiés palestiniens, auxquels s'ajoutent des milliers d'autres Palestiniens ayant fui la guerre en Syrie. (Belga)