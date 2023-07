Coran brûlé en Suède - Les Etats musulmans "déçus" par la Suède et le Danemark

Les ministres des Affaires étrangères des 57 Etats membres de l'OCI se sont réunis par visioconférence pour une réunion extraordinaire de l'organisation, basée à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite. "Nous sommes déçus de constater qu'aucune mesure n'a été prise au niveau officiel pour prévenir la récurrence de ces actes de provocation", a déclaré le secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha, lors de la séance d'ouverture. "Je voudrais souligner que nous vouons tout le respect aux peuples suédois et danois et nous savons que les actes commis sur leurs territoires sont l'oeuvre d'une minorité d'extrémistes", a dit le diplomate tchadien. Nombreux observateurs ont reproché aux pays musulmans de dénoncer les actes jugés islamophobes en Europe tout en gardant le silence sur les discriminations et violences commises contre les minorités musulmanes en Chine et en Inde. (Belga)