Diego Godin met fin à sa carrière de footballeur et veut "profiter d'autres choses"

L'international uruguayen le plus capé de l'histoire, qui a joué 161 matches (8 buts) pour La Celeste en portant à 82 reprises le brassard de capitaine, avait débuté pour son équipe nationale en octobre 2005. Il évoluait alors à Cerro dans son pays natal, d'où il a ensuite rejoint le Nacional avant de s'envoler pour l'Europe et Villarreal en 2007. Godin a ensuite joué à l'Atlético entre 2010 et 2019, où il s'est distingué parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde. Après un titre de champion d'Espagne, deux Europa League, une Coupe d'Espagne et deux finales de Ligue des Champions, il a ensuite émigré vers l'Inter puis à Cagliari avant de revenir en Amérique du Sud en janvier 2022, d'abord au Brésil à l'Atlético Mineiro puis en Argentine à Vélez. Vainqueur de la Copa América 2011 avec son pays, Godin a participé à quatre Coupes du monde entre 2010 et 2022. L'Uruguay avait été demi-finaliste lors du Mondial 2010. "Je veux conclure de cette manière, tant que je suis encore en forme. C'est peut-être surprenant, mais je l'envisageais depuis longtemps", a-t-il expliqué auprès des médias argentins à propos de sa retraite. J'ai d'autres priorités désormais. Ma famille est en Uruguay et je suis devenu père. Je veux prendre du repos, et profiter d'autres choses." (Belga)