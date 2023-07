E40/A3 : lancement du chantier de réfection des revêtements de Lincent à Hélécine

Concrètement, les travaux porteront uniquement sur le sens vers Bruxelles et viseront à remettre à neuf les couches supérieures de l'E40/A3 de Lincent à Hélécine; des bretelles d'accès et de sortie "Lincent" (27) de l'échangeur, des bretelles d'accès et de sortie "Hélécine" (26) de l'échangeur; ainsi que de l'accès vers l'aire de Hélécine. "Du mardi 1er août au lundi 7 août, les opérations consisteront à installer la signalisation de chantier. Durant cette phase préparatoire, les conditions de circulation seront modifiées progressivement", a annoncé la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Par ailleurs, pendant 2 à 3 semaines, les accès et sorties 26 ("Hélécine") et 27 ("Lincent") seront successivement fermés en direction de Bruxelles, tout comme l'accès à l'aire de Hélécine. Les dates exactes de fermeture seront communiquées ultérieurement par la Sofico qui a prévenu qu'un LIDAR sera présent pour inciter à lever le pied et contrôler la vitesse des usagers. (Belga)