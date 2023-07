Euro de hockey - Michel van den Heuvel se prive de Tom Boon: "Un choix difficile"

"Nous avons tous ce qu'un Tom à son meilleur niveau signifie pour l'équipe. Il a des qualités uniques pour marquer et sur les penalty-corners. Mais nous sommes dans un processus où nous devons voir sur le long terme avec les Jeux Olympiques et même le Mondial en Belgique (en 2026, ndlr.). C'est pourquoi nous faisons appel à des jeunes comme Nelson Onana et William Ghislain, qui évoluent dans la même zone que Tom. Il n'est peut-être pas non plus au mieux de sa forme en ce moment, mais nous devons faire des choix pour l'équilibre de l'équipe. Les jeunes sélectionnés ont montré en Pro League l'énergie qu'ils apportent et qu'ils sont prêts pour évoluer à ce niveau." En plus de Boon, Sébastien Dockier et Tanguy Cosyns sont également absents de la sélection. "Laisser Tom Boon à la maison a été un choix difficile comme pour Dockier et Cosyns. Ils ont eux aussi de grandes qualités et ont montré lors de la Coupe du monde ce qu'ils pouvaient apporter à l'équipe. Ces choix ont été incroyablement difficiles. Ce sont des joueurs qui ont déjà beaucoup donné au hockey belge." Le Néerlandais a cependant précisé que la porte pour les JO n'était pas fermée pour les non-sélectionnés. "Les seize joueurs pour les Jeux ne viendront pas spécialement de ce groupe de dix-huit." (Belga)