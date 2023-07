Foire agricole de Libramont - Fevia Wallonie s'alarme d'une "explosion" des achats transfrontaliers

Comme chaque année, à l'occasion de la Foire agricole de Libramont, Fevia Wallonie fait le point sur l'industrie alimentaire au sud du pays. Et, comme chaque année, l'organisation sectorielle s'inquiète par rapport au phénomène des achats transfrontaliers. Mais le cri est plus fort cette fois-ci, et l'inquiétude plus vive. Fevia Wallonie constate en effet que les consommateurs belges ont été "particulièrement nombreux" à traverser la frontière pour faire leurs courses en France. En 2022, les achats alimentaires des Belges y ont atteint 315 millions d'euros, soit 58% du montant total des achats transfrontaliers. Ces emplettes dans l'Hexagone, qui concernent boissons, viande, pain et céréales, ont augmenté de 59% par rapport à 2021 et de 28% comparativement à 2019. Et la tendance à la hausse se poursuit en 2023. Selon Fevia Wallonie, les prix plus élevés des produits alimentaires belges résultent d'un cumul de handicaps structurels. "La compétitivité de nos entreprises souffre de handicaps persistants: des coûts salariaux plus élevés, la lasagne de taxes, ou encore la politique énergétique illisible en Belgique", dénonce sa directrice générale, Anne Reul. Elle craint en outre que les investissements industriels quittent la Belgique pour d'autres pays européens. "Nos entreprises sont déjà approchées par des agences de développement économique françaises qui veulent attirer des entreprises belges sur leur territoire. De plus, la France a récemment dégagé 500 millions d'euros pour renforcer la compétitivité de l'agroalimentaire français", avertit Anne Reul. Le contexte d'inflation galopante et une rentabilité en baisse n'ont toutefois pas empêché l'industrie alimentaire wallonne de réaliser des investissements records en 2022, à 499 millions d'euros (+3,4%). (Belga)