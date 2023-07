Foire agricole de Libramont - La 87e édition de la Foire de Libramont a tutoyé les 200.000 visiteurs

Le record de fréquentation sur quatre jours de la grand-messe du monde agricole belge remonte à 2012, année d'inauguration du bâtiment emblématique LEC (Libramont exhibition & congress), avec 219.328 visiteurs. Au-delà du nombre de personnes ayant rallié Libramont, les organisateurs de la Foire agricole et forestière soulignent le côté qualitatif du visitorat. "Le taux d'utilisation des invitations aux agriculteurs et des invitations envoyées par les exposants à leurs clients, c'est pratiquement du jamais-vu", souligne la directrice générale, Natacha Perat. Le temps maussade et pluvieux n'a pas pesé sur la fréquentation d'un évènement qui bon an, mal an, rallie quelque 200.000 personnes. Au contraire, quand la pluie empêche les agriculteurs de travailler dans leurs champs, ils sont d'autant plus nombreux à rallier Libramont, souligne-t-on La 88e édition de la Foire de Libramont se déroulera du 26 au 29 juillet 2024. Elle se prolongera, comme lors de chaque année paire désormais, par deux jours de démonstrations forestières, à Bertrix, les 30 et 31 juillet 2024. (Belga)