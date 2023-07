ITF Cordenons - Lara Salden avance au 2e tour du double

(Belga) Lara Salden et sa partenaire suédoise Kajsa Rinaldo Persson se sont qualifiées pour le deuxième tour du double du tournoi de tennis ITF W60 de Cordenons, épreuve sur terre battue dotée de 60.000 dollars, lundi, en Italie. Elles ont battu 6-4, 5-7, 10/3 l'Espagnole Lucia Cortez Llorca et l'Indienne Vasanti Shinde. La rencontre a duré 1 heure et 52 minutes.