L'acteur américain Paul Reubens, connu en tant que "Pee-wee Herman", est décédé

Un message que l'acteur a lui-même écrit avant sa mort a été partagé sur son compte Instagram : "Veuillez accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j'ai été confronté au cours des six dernières années", a-t-il écrit. "J'ai toujours ressenti énormément d'amour et de respect de la part de mes amis et de mes fans. Je vous ai tous beaucoup aimés et j'ai aimé faire de l'art pour vous". Paul Reubens a commencé sa carrière dans les années 1970 en tant qu'humoriste. En 1980, il interprète le personnage de Pee-wee Herman pour la première fois au théâtre, puis dans plusieurs films et séries pour enfants. En 1991, il est arrêté dans un cinéma pornographique, ce qui lui vaut des remarques négatives de la part des médias. Reubens décide alors d'arrêter de jouer Pee-wee. Dans les années qui ont suivi, le personnage est toutefois réapparu de plus en plus souvent et, après une longue pause, le film Netflix "Pee-wee's Big Holiday" est sorti en 2016. L'acteur a également tenu de petits rôles dans les séries "Reno 911!", "30 Rock" et "The Blacklist", entre autres. (Belga)