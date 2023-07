Le gouvernement flamand n'atteindra pas son propre objectif de reboisement

Selon les Verts qui siègent dans l'opposition au parlement flamand, la ministre de l'Environnement a promis 4.000 hectares de forêts supplémentaires en Flandre d'ici la fin 2024, un objectif qui figure également dans l'accord de coalition. Toutefois, cette ambition semble inatteignable bien que la Flandre ait enregistré pour la première fois depuis longtemps des ajouts nets de superficie boisée au cours de la période 2019-2021. D'après les réponses de Mme Demir à plusieurs questions parlementaires posées par la chef de groupe Mieke Schauvliege, le parti d'opposition conclut que 1.127,8 hectares d'expansion forestière ont été réalisés depuis le début de la législature, soit un peu plus de 28 % de l'objectif. Selon les prévisions, environ 41 % des 4.000 hectares auront été réalisés d'ici la fin de la législature. Le chef de file des Verts au Parlement flamand a en outre rappelé que 200 hectares de forêt disparaissent chaque année en Flandre. "Alors que la Flandre a connu une perte nette de 1.500 hectares de forêts au cours de la période 2001-2019, le bilan forestier est positif pour la première fois au cours de cette législature", a souligné pour sa part, la ministre Demir. Celle-ci a toutefois invité les collectivités locales, les associations de protection de la nature et les propriétaires privés à donner le meilleur d'eux-mêmes au cours de la prochaine saison de plantation et à planter autant de forêts supplémentaires que possible. En outre, Mme Demir estime que le Parlement flamand devrait supprimer les obstacles au reboisement notamment en modifiant la législation sur le bail. (Belga)