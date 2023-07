Le roi Philippe se rend en Espagne pour assister aux commémorations de Baudouin

"Le Roi déposera notamment une gerbe de fleurs devant la statue du roi Baudouin et visitera le nouveau mémorial à la Villa Astrida (la maison de vacances où le monarque est décédé le 31 juillet 1993, NDLR)", a indiqué le Palais. Des souvenirs personnels y sont notamment proposés grâce au travail de la fondation In Eis, créée par la reine Fabiola après le décès de son mari. En outre, le roi Philippe "assistera également à un service religieux dans une église locale", a ajouté le Palais. Cela fait ce lundi trente ans jour pour jour que Baudouin, cinquième roi des Belges, est décédé à l'âge de 62 ans des suites d'un arrêt cardiaque dans sa résidence secondaire de Motril. Plusieurs hommages sont rendus, à cette occasion, tant en Espagne qu'en Belgique, pour honorer la mémoire du "roi souriant". À Bruxelles, la Crypte royale, installée dans l'église Notre-Dame de Laeken et où se trouve la tombe du roi Baudouin et de la reine Fabiola, est exceptionnellement ouverte lundi jusqu'à 17h00. (Belga)