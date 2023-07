Les immatriculations de motos et scooters neufs en hausse de 3% au premier semestre

Les motos et scooters de maximum 125cc, engins de mobilité intra-urbaine, restent leaders, même si leur part de marché cumulée a reculé de 26,6% en 2022 à 22,6% au premier semestre 2023. Ils devancent la catégorie des motos maniables et dénuées de carénage Basic/Roadster, avec 22,1% du marché belge, et celle des Trails, motos de type baroudeurs polyvalents (20,3%). Du côté des motorisations, la propulsion essence reste largement en tête avec 97,6% de parts de marché. Le marché de l'occasion s'effondre par contre, avec une contraction de 26,9% lors des six premiers mois de l'année. Selon la Febiac, la nouvelle réglementation relative au contrôle technique des motocycles complique fortement la tâche des revendeurs tout en mettant à mal leur rentabilité. (Belga)