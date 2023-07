Ligue des Champions - Genk joue son 2e tour qualificatif retour contre le Servette mercredi

La semaine passée, le but de Toluwalase Arokodare à la 21e minute avait placé Genk en bonne position. L'opération aurait été excellente, mais Steve Rouiller avait égalisé à 12 minutes du terme. Tout est donc encore possible lors du retour. Entre-temps, Genk a fait le plein de confiance en s'imposant 0-4 au RWDM en ouverture du championnat, tout en faisant tourner légèrement son effectif. De son côté, le Servette a partagé 2-2 contre Zurich après avoir été mené 0-2. L'ancien attaquant de Charleroi Chris Bedia s'est mis en évidence avec un but, sur penalty, et un assist pour l'équipe entraînée par une autre vieille connaissance du championnat belge, René Weiler (ex-Anderlecht). En cas de qualification, Genk rencontrera les Rangers au troisième et avant-dernier tour qualificatif avec un match aller en Écosse le 8 ou le 9 août et un retour le 15 août. Une élimination renverra les Limbourgeois au troisième tour de qualification de l'Europa League. Genk espère retrouver la phase de groupes de la Ligue des Champions après quatre ans. (Belga)