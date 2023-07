Masters de judo - Matthias Casse avec un bon sentiment au Masters: "Je me sens au top"

"Après les Mondiaux, j'ai rapidement commencé la préparation de ce Masters", a expliqué lundi l'Anversois, 26 ans. "J'ai travaillé dur. J'ai participé au Grand Chelem en Mongolie (élimination au premier tour, ndlr) pour la sensation de compétition. Un tournoi était suffisant, je n'avais pas besoin de plus. Le résultat n'était pas le plus important. J'ai appris ce sur quoi nous devons travailler, au niveau technique par exemple. Ce sont des détails, mais c'est important en vue des Jeux Olympiques." Casse a notamment effectué des stages à Alicante (Espagne) et à Papendal (Pays-Bas). "J'ai pu rencontrer des sparring-partners de qualité. Et je n'ai pas eu de blessure, c'est très important. La sensation pour ce Masters est bonne. Je me sens au top." A Budapest, Casse aimerait "finir sur le podium." "Ce ne sera pas facile, mais c'est un beau défi. Ma catégorie est toujours dure. Il y a aussi une nouvelle génération très talentueuse. Les gens m'observent depuis quelques années. Je ne peux donc pas toujours sortir mon meilleur judo. Il s'agit de continuer à innover suffisamment et d'essayer de surprendre mes adversaires." "Je travaille mon judo et j'essaie beaucoup de choses", a poursuivi le vice-champion d'Europe et du monde. "Ainsi, je sais ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas. C'est à l'entraînement que ça fonctionne le mieux, c'est pourquoi je ne fais pas trop de compétitions. Je peux garder l'intensité de l'entraînement aussi élevée que possible. Aux Jeux, mon judo devra être parfaitement au point." Après le Masters, Casse effectuera un stage en Italie et reprendra la compétition au Grand Chelem de Bakou (22-24 septembre). (Belga)