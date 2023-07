Météo - Lundi sous les nuages et la pluie

Le temps sera très nuageux, venteux et encore frais pour la saison avec des périodes de pluie et de bruine. Dans l'extrême sud du pays, le temps pourrait rester généralement sec. En fin d'après-midi, une perturbation active abordera le pays par l'ouest avec de fortes averses et un risque de quelques coups de tonnerre. Les maxima s'échelonneront entre 17°C en Hautes Fagnes et localement 21°C dans le centre, sous un vent modéré à assez fort et à la côte parfois fort de sud-ouest. Les rafales se situeront entre 50 et 65 km/ h. (Belga)