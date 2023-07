Mondial féminin 2023 - Le Japon corrige l'Espagne et remporte le groupe C

Hinata Miyazawa (12e et 40e) et Riko Ueki (29e) ont plié l'affaire en première période. Mina Tanaka a fixé le score à 4-0 après une belle action individuelle conclue par une frappe enroulée dans la lucarne (82e). Dans l'autre match du groupe, à Hamilton, la Zambie a décroché la première victoire de son histoire en Coupe du monde en battant le Costa Rica 1-3. Lushomo Mweemba (3e), Barbra Banda (31e sur penalty) et Racheal Kundananji (90e+3) ont marqué les buts zambiens. Melissa Herrera (47e) a réduit l'écart. Le but de Banda est le 1.000e de l'histoire du tournoi, a annoncé la FIFA. Le Japon termine avec 9 points et rencontrera la Norvège, deuxième du groupe A, en huitièmes de finale samedi (10h heure belge) à Wellington. Ce duel mettra aux prises deux anciens champions du monde, la Norvège ayant été sacrée en 1995 et le Japon en 2011. L'Espagne (6 points) trouvera sur sa route la Suisse, toujours samedi (7h00 heure belge) à Auckland. La Zambie conclut son premier Mondial avec 3 points, le Costa Rica ferme la marche avec 0 point. (Belga)