Par rapport à 2005, les émissions de CO2 de la Flandre ont diminué de 13,8% l'an dernier

Il s'agit d'un inventaire provisoire. Les chiffres ne seront définitivement confirmés qu'à l'automne. Une ventilation par secteur sera alors disponible. Le cabinet de Mme Demir suppose que la baisse concerne principalement le secteur des bâtiments. Dans l'inventaire de 2021, qui faisait état d'une baisse de 9,5% par rapport à 2005, la réduction concernait les transports, le traitement des déchets et les bâtiments. L'industrie et l'agriculture présentaient alors toujours des émissions plus élevées qu'en 2005. Les secteurs couverts par le système d'échange de quotas d'émission, comme les grandes entreprises, ne sont pas pris en compte dans les chiffres par pays ou par région. Atteindre une réduction de 40% d'ici à 2030 nécessitera encore un effort important. Mme Demir a toutefois souligné qu'un certain nombre de politiques ne sont entrées en application que l'année dernière, notamment l'obligation de rénovation et le renforcement de la législation pour les entreprises. (Belga)