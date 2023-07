Perte de 44 millions d'euros pour Air Belgium en 2022, proche d'un retour à la rentabilité

Air Belgium a enregistré un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros l'an dernier, contre 131 millions durant l'exercice financier 2021. Les vols réguliers passagers ont en effet pu reprendre après la crise du Covid-19 et la société a poursuivi ses opérations "ACMI", c'est-à-dire d'affrètement d'avions pour d'autres compagnies aériennes, pour le compte de l'armateur français CMA-CGM, commente-t-elle lundi. Cependant, les coûts pour la compagnie ont littéralement explosé l'an dernier, passant de 152 millions d'euros à 302,8 millions d'euros. Il en résulte donc une perte nette de 44,6 millions d'euros, pour quasi -12 millions d'euros au 31 décembre 2021. Cette perte est liée à la forte augmentation du prix du carburant conjuguée à une évolution négative du taux de change euro/dollar consécutive à la situation géopolitique en Ukraine, situe Air Belgium. La perte cumulée depuis le lancement des opérations de la compagnie, dont la Région wallonne est l'un des principaux actionnaires, atteint désormais plus de 91,6 millions d'euros, selon le bilan financier de l'entreprise publié sur le site de la Banque nationale. Face aux pertes, la compagnie a décidé de progressivement suspendre ses vols vers des destinations non rentables fort sensibles aux prix telles que les Caraïbes et les Antilles françaises. D'après le site d'information L-Post, citant la direction de l'entreprise, malgré de nombreuses sollicitations en ce sens de la clientèle, il n'est pas prévu de reprendre les routes vers les Caraïbes tant que les conditions économiques ne se seront pas améliorées. Air Belgium table sur un retour à la rentabilité d'ici le troisième trimestre 2023. (Belga)