Premier League - Fabinho quitte Liverpool après 5 saisons et s'engage à Al-Ittihad, en Arabie saoudite

Fabinho, 29 ans, a longtemps joué arrière droit avant d'être replacé au milieu de terrain en cours de carrière. Passé par le Real Madrid, il explose à Monaco où il remporte le championnat en 2017 avec notamment Kylian Mbappé et Bernardo Silva. Transféré en 2018 à Liverpool, il devient un cadre de l'équipe de Jürgen Klopp, placé le plus souvent devant la défense dans le 4-3-3 du technicien allemand. En cinq saisons et 218 matches avec les Reds, il a remporté tous les titres majeurs possibles, comme le championnat (2020), la Ligue des Champions (2019) ou encore la Coupe d'Angleterre (2022). Après un dernier exercice en demi-teinte pour le club de la Mersey, Fabinho est le cinquième milieu de terrain à quitter Liverpool, après Jordan Henderson (Al-Ettifaq), James Milner (Brighton), Naby Keïta (Werder Brême) et Alex Oxlade-Chamberlain (fin de contrat). À Al-Ittihad, il est la quatrième recrue en provenance d'un club européen après Benzema, Kanté et Jota. (Belga)