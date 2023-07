San Francisco enquête sur le X éblouissant construit sur le toit de feu Twitter

Un inspecteur du service d'urbanisme de la ville venu enquêter sur la structure métallique s'est vu refuser l'accès au bâtiment vendredi et samedi, d'après un rapport officiel. Un représentant de l'entreprise lui a cependant indiqué qu'il s'agissait d'une "enseigne lumineuse temporaire pour un événement". La nuit, la structure s'illumine en jeux de lumières vives. Interrogés par des chaînes de télévision locale, des habitants du quartier se sont plaints d'un niveau de luminosité comme en plein jour, au point d'avoir été éblouis. Il y a une semaine, Elon Musk a rebaptisé Twitter "X", un symbole mathématique qu'il affectionne et qu'on retrouve notamment dans SpaceX, une de ses entreprises, et le prénom d'un de ses enfants, un garçon nommé "X Æ A-XII", ou "X" de son diminutif. Le milliardaire a rencontré plusieurs obstacles avec la ville de San Francisco, qui est déjà intervenue la semaine dernière lorsque des ouvriers retiraient les lettres de l'enseigne originale sur l'arête du bâtiment. Une partie est encore en place. "J'ai expliqué à tous les représentants du groupe que la structure (en forme de X) devait être retirée ou soumise à approbation", mentionne l'inspecteur dans son rapport. "Beaucoup de personnes nous ont fait des propositions alléchantes pour déménager le siège de X hors de San Francisco, d'autant que la ville est engagée dans une spirale tragique où les départs d'entreprises se succèdent", a déclaré Elon Musk sur le réseau social samedi. Mais "nous ne partirons pas", a-t-il promis. Son profil affiche une photo du X illuminé sur le toit. (Belga)