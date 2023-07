Sénégal: l'opposant Ousmane Sonko inculpé et écroué

M. Sonko, 49 ans, investi candidat par son parti, voit ainsi s'ouvrir une troisième procédure judiciaire à son encontre, qui risque de compromettre encore davantage sa participation à la présidentielle de février 2024. L'opposant avait été condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de moeurs, un verdict qui le rend inéligible en l'état, soulignent ses avocats et des juristes. Sa condamnation avait engendré les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l'opposition. Ousmane Sonko "a été inculpé et placé sous mandat de dépôt" par un juge d'instruction du tribunal de Dakar qui l'a auditionné, a indiqué lundi à l'AFP Me Ousseynou Ngom. Le procureur Abdou Karim Diop du tribunal de grande instance de Dakar l'avait accusé samedi d'"appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, actes et manoeuvre à compromettre la sécurité publique et vol de téléphone portable d'une gendarme". L'opposant poursuivait lundi sa grève de la faim qu'il a entamée dimanche, ont dit ses avocats à la presse. Les avocats de M. Sonko n'ont pas précisé le lieu où il allait être incarcéré. Comme il s'agit de faits criminels, "la détention est illimitée", "le juge peut le retenir jusqu'à ce que le dossier soit instruit", a ajouté Me Babacar Ndiaye. (Belga)