Stijn Baeten, ancien champion de Belgique du 1.500m, met un terme à sa carrière

En 2020, Baeten, ancien spécialiste du 800m, a remporté son seul titre de champion de Belgique sur 1.500m. Un an plus tard, il a participé à l'Euro en salle de Torun et à l'Euro de cross-country de Dublin. À Torun, il avait terminé 12e du 1.500m tandis qu'il avait remporté la médaille de bronze avec le relais mixte à Dublin. Son record personnel sur 1.500m est de 3:36.52, soit le 19e chrono belge de l'histoire. Samedi, il va courir la dernière course de sa carrière lors d'un meeting organisé par son club de Kessel-Lo. (Belga)