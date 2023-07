TC Bruges - Un Carolo condamné à 18 mois de prison en Flandre pour des vols dans des supermarchés

Le 21 octobre dernier, l'homme et deux complices, dont l'un est originaire de Chimay, ont ainsi emporté 1.775 euros de marchandises. Le Carolo de 23 ans et un Chimacien de 58 ans avaient pu être rapidement identifiés, au contraire du dernier complice. Le jeune homme s'était par ailleurs rebellé lors de son interpellation par la police. L'enquête avait en outre permis de relier ce dernier à un autre vol, perpétré une semaine plus tôt à Tournai. Procédant de la même manière, le Carolorégien avait dérobé des articles pour une valeur de 758 euros. Durant son réquisitoire, la procureure avait souligné que l'homme n'en était pas à son coup d'essai et qu'au moment des faits, il était d'ailleurs en liberté conditionnelle puisque sous le coup d'une condamnation à Mons. Le parquet avait dès lors requis 18 mois de prison ferme pour le plus jeune et 12 mois à l'encontre de son complice quinquagénaire. Pour la défense du premier, la détention provisoire de neuf mois déjà prestée était suffisante. Quant au Chimacien, celui-ci s'était contenté de jouer les chauffeurs pour son complice, avait avancé son avocate, demandant à ce que son client bénéficie d'un sursis. Finalement, le tribunal a suivi le réquisitoire du ministère public. (Belga)