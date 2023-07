TC Charleroi - Deux ans de prison pour un dealer de cocaïne et d'héroïne

Le 27 juin dernier, non loin des travaux de l'avenue de Waterloo à Charleroi (Hainaut), la police a été requise sur les lieux par un ouvrier. "Ce dernier a été interpellé par le comportement suspect du prévenu qui effectuait plusieurs allers-retours vers le chantier", avait précisé le ministère public. Lors de la fouille du suspect, les agents ont saisi 6 grammes de cocaïne et 56 grammes d'héroïne. L'homme, consommateur de crack et d'héroïne depuis 25 ans, jurait ne pas être un dealer. "J'attends que les dealers planquent leur marchandise pour la voler et la consommer. J'ai déjà fait ça à plusieurs reprises", confiait le prévenu. Le ministère public, pas convaincu par l'explication fournie, avait requis une peine de prison. La défense avait plaidé un sursis simple étant donné l'absence d'antécédent judiciaire. (Belga)