Tour de Pologne - Rafal Majka gagne la 3e étape, Matej Mohoric reste leader

Le Français Bastien Tronchon (AG2R Citroën), le Néerlandais Mick Van Dijke (Jumbo-Visma), l'Italien Jacopo Mosca (Lidl-Trek) et le Danois Andreas Kron (Lotto Dstny) se sont échappés après une vingtaine de kilomètres. Kron, le dernier rescapé, était repris à 19 km de la ligne, au début de l'ascension de Zieleniec (7,8 km à 3,9%), dont le sommet se trouvait à 13 km de l'arrivée. Les favoris se neutralisaient dans cette ascension et arrivaient groupés sur la bosse finale de 2 km, avec des passages à 18%. Rafal Majka se montrait le plus costaud et s'imposait devant Matej Mohoric. Le Polonais Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) prenait la troisième place. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) se classait quatrième. Le Britannique Oscar Onley (dsm-firmenich) a complétait le top-5. Majka, 33 ans, décroche la 15e victoire de sa carrière, la première de la saison. Il profite des bonifications pour remonter à la deuxième place du général, à 10 secondes de Mohoric, dans le même temps que son équipier portugais Joao Almeida, troisième. Kwiatkowski est quatrième à 12 secondes. Van Wilder suit à la cinquième place à 20 secondes. Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) pointe au dixième rang à 20 secondes également. Mardi, la 4e étape reliera Strzelin à Opole (199,1 km). Le Tour de Pologne s'achèvera vendredi à Cracovie, où l'on connaîtra le nom du successeur du Britannique Ethan Hayter. (Belga)