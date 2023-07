Un incendie hors de contrôle se propage de la Californie vers le Nevada

Les autorités fédérales indiquent que l'incendie était hors de contrôle dimanche. Plus de 200 personnes ont été mobilisées à terre et dans les airs pour tenter de venir à bout des flammes. La météorologiste du service national, Ashley Nickerson, indique que les conditions climatiques difficiles ne vont pas s'améliorant dans les prochains jours, avec des rafales et une remontée de l'humidité à même de provoquer des orages. Le feu a démarré dans le parc de Mojave et a été aperçu pour la première fois vendredi près du canyon de Caruthers, selon les informations d'une porte-parole des parcs nationaux américains. La cause du départ de feu n'a pas encore été déterminée. Il est recommandé à la population d'éviter certains axes routiers au Nevada alors que les pompiers prévoient d'y mener une offensive pour protéger les habitations. Certaines communautés pourraient être à risque mais aucun ordre d'évacuation n'a encore été émis. (Belga)