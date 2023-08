BP: le bénéfice net fond au 2T dans la foulée de la baisse des cours des hydrocarbures

Le résultat est affecté par "les fluctuations des prix du pétrole, du gaz et des produits raffinés", indique BP dans un communiqué, pointant en particulier "une faible performance commerciale du pétrole" sur la période, des marges de raffinage "nettement plus faibles" ou encore des opérations de maintenance plus nombreuses. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté, référence du marché, s'inscrit à 2,6 milliards de dollars, divisé par plus de trois sur un an. Comme les autres majors du secteur, BP avait profité il y a un an de la flambée des prix du gaz et du pétrole, dans un marché bouleversé par la reprise économique post-pandémie et l'invasion russe de l'Ukraine. Un an plus tard, les cours ont reflué, même s'ils restent à des niveaux élevés, et les géants du pétrole et du gaz affichent des résultats en baisse. Shell, compatriote de BP, a ainsi publié la semaine dernière un bénéfice net en baisse de 64% sur un an au deuxième trimestre. Malgré le recul de ses résultats, BP annonce de généreuses redistributions à ses actionnaires, avec un dividende en hausse et un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars. "Cela reflète la confiance dans nos performances et les perspectives", a assuré le directeur général, Bernard Looney, cité dans le communiqué. Pour le troisième trimestre, BP s'attend à ce que les prix du pétrole soient soutenus par la demande saisonnière et les restrictions de production de l'OPEP+ (l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés). (Belga)