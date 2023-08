Caterpillar: bénéfice net quasi doublé au 2e trimestre à 2,92 milliards de dollars

"Nos résultats illustrent le maintien de la forte demande", a souligné Jim Umpleby, patron du groupe, cité dans un communiqué. Le chiffre d'affaires a atteint 17,32 milliards de dollars et le bénéfice net ressort à 2,92 milliards, contre 1,67 milliard un an plus tôt. Dilué par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'établit à 5,67 dollars, contre 3,13 dollars au deuxième trimestre de l'année précédente. C'est bien mieux que les attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 4,57 dollars. Les ventes d'équipements au consommateur final ont progressé en volume et les revendeurs ont augmenté leurs stocks --en particulier dans la branche Énergie et Transport (+27%)-- alors qu'ils les avaient réduits au début de l'année, a souligné le groupe. Mais des coûts de fabrication ayant accru le prix des matériaux ainsi que des frais généraux et des dépenses de recherche et développement supérieurs ont rogné le bénéfice opérationnel, qui a néanmoins bondi de 88%. Le groupe est considéré comme un baromètre de la santé de l'économie mondiale puisque ses engins, matériels, équipements et services sont utilisés dans de nombreux secteurs d'activité dépendant de la conjoncture. L'activité de sa branche Construction a grossi de 19%, alors qu'elle avait été moribonde en début d'année. En fin de trimestre, Caterpillar disposait d'une trésorerie de 7,4 milliards de dollars. Il a versé 600 millions de dividendes et racheté pour 1,4 milliard de dollars de ses actions. Dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre progressait de 1,07% à 268,01 dollars. (Belga)