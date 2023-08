De la pluie et de la fraîcheur pour le reste de la semaine

Le ciel sera à nouveau très nuageux avec quelques averses, ce mardi après-midi. Le temps deviendra graduellement plus sec sur l'ouest et le sud-ouest du territoire, alors que le nord et l'est seront encore concernés par les averses. Les maxima seront compris entre 16 et 21 degrés, sous un vent parfois assez fort de sud-ouest. Dans la soirée, les éclaircies deviendront temporairement plus importantes mais des averses résiduelles resteront possibles, surtout sur l'est du pays et au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps sera plus sec dans la nuit de mardi à mercredi, avant le retour d'un front pluvieux depuis la frontière française. Les températures fluctueront entre 12 et 16 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud. Éole gagnera en intensité pour devenir modéré à assez fort à l'aube. Mercredi, les averses de la nuit quitteront le territoire en direction de l'Allemagne. La journée se poursuivra entre périodes sèches et averses intenses, celles-ci pouvant être orageuses. Le vent sera soutenu avec des rafales jusqu'à 70 km/h, voire localement plus. Les maxima se situeront entre 18 et 22 degrés. Les averses devraient se poursuivre jusqu'à mardi prochain, au moins, annonce l'IRM. Le mercure ne dépassera pas 20 degrés jeudi et pourrait même ne pas grimper au-dessus de 18 degrés samedi. (Belga)