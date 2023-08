Déluge à Pékin et sa région : au moins 20 morts et 19 disparus

Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie la Chine du sud-est vers le nord depuis vendredi, date à laquelle il a touché la province du Fujian (Est) après avoir frappé les Philippines voisines. Des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre sur la grande région de Pékin samedi. En 40 heures seulement, la capitale chinoise a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet. Les districts semi-ruraux de Pékin sont les plus gravement touchés par ces intempéries, d'une intensité inédite dans la ville depuis une décennie. Les pluies diluviennes dans la capitale ont fait au moins 11 morts, dont un pompier qui participait aux opérations de sauvetage, a indiqué la télévision publique CCTV. Treize personnes restent portées disparus, alors que quatorze autres, dont les sauveteurs étaient sans nouvelles, ont pu être localisées. Dans la province du Hebei, voisine de Pékin, les intempéries ont fait au moins neuf morts et six disparus, toujours selon CCTV. Le président Xi Jinping a appelé mardi à "tout faire" pour secourir les personnes "disparues" ou "prises au piège". Plus de 100.000 personnes, parmi les 22 millions d'habitants de Pékin, ont été évacuées des zones à risque, selon le journal étatique Global Times. Environ 150.000 foyers de Mentougou n'ont plus accès à l'eau courante et les autorités y ont dépêché 45 camions-citernes pour assurer un approvisionnement d'urgence, a indiqué mardi le Quotidien de Pékin, un journal officiel. Le Hebei est toujours en état d'alerte rouge pour les précipitations, avec un danger de crues soudaines et de glissements de terrain. (Belga)