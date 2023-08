Des soins médicaux prodigués à 4.600 personnes lors du deuxième week-end de Tomorrowland

Selon le festival, seule une petite partie des personnes qui ont reçu des soins étaient alcoolisées ou sous l'influence de drogue. Les plaintes concernaient principalement des blessures telles que des entorses ou des ampoules. La plupart des "patients" du poste d'aide médicale ont rapidement pu revenir sur le site du festival, est-il précisé. La 17e édition de Tomorrowland, qui a réuni 200.000 personnes durant chaque week-end, a été assombrie par deux décès, celui d'un membre de l'équipe du festival sur le site du camping lors du premier week-end et celui d'un festivalier lors du second. Dans les deux cas, la cause du décès n'a pas encore été déterminée. Le parquet soupçonne que le premier décès puisse être lié à la drogue. L'organisation explique tout faire pour sensibiliser les visiteurs et travailleurs à la consommation de drogues et aux règles les concernant. La police indique également réaliser de nombreux contrôles sur le site du festival et aux alentours de celui-ci. (Belga)