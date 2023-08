Inondations à Pékin: au moins 11 morts et 27 disparus

En 40 heures seulement, la capitale chinoise a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet, soit 170,9 millimètres d'eau. Ces précipitations sont entraînées par le typhon Doksuri. Un précédent bilan avait fait état lundi de deux morts dans le district semi-montagneux de Mentougou (ouest), l'un des principaux touchés. Le cours d'eau Dashihe, en banlieue de Pékin, a été placé dimanche au niveau le plus élevé de l'alerte inondation par les autorités. La capitale avait été placée en alerte rouge dès samedi soir et il était conseillé aux habitants de "ne sortir que si nécessaire". La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes et des températures localement inhabituelles, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques. Début juillet, Pékin et sa région avaient battu des records de températures avec localement plus de 40°C. Les événements météorologiques extrêmes (cyclones, canicules, inondations, sécheresses...) sont des phénomènes naturels. Mais le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines accroît leur ampleur et/ou leur fréquence, selon les experts. (Belga)