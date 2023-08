Invasion de l'Ukraine - La Russie dit avoir repoussé une attaque de drones contre ses patrouilleurs en mer Noire

"Dans la nuit, les forces armées ukrainiennes ont tenté sans succès d'attaquer avec trois drones navals le "Sergueï Kotov" et le "Vassili Bykov", patrouilleurs de la Flotte russe de la mer Noire", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. "Les trois drones navals de l'ennemi ont été détruits" par le feu ouvert depuis les navires russes, a-t-il assuré, en précisant que les patrouilleurs ont été attaqués à 340 km au sud-ouest de Sébastopol, port d'attache de la Flotte russe de la mer Noire en Crimée annexée. Les drones navals sont des embarcations qui opèrent à la surface de l'eau, sans équipage, dirigés à distance. Moscou accuse régulièrement l'armée ukrainienne d'utiliser ces engins, en plus de drones aériens, pour attaquer des cibles en mer Noire. La semaine dernière, l'armée russe avait déjà affirmé avoir repoussé une attaque de deux drones navals ukrainiens contre le "Sergueï Kotov" en mer Noire. Le 17 juillet, l'Ukraine a revendiqué une attaque avec des drones navals contre le pont de Kertch, une infrastructure vitale reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée. La mer Noire est au centre de tensions exacerbées après la sortie, la semaine dernière, de la Russie d'un accord international sur les exportations de céréales ukrainiennes. Moscou et Kiev ont tour à tour mis en garde les navires qui naviguent sur la mer Noire, avertissant qu'ils pourraient être visés s'ils se dirigeaient vers les ports ennemis. En parallèle, plusieurs vagues d'attaques de drones ont frappé ces derniers jours Moscou et la Crimée annexée. (Belga)