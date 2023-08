Jupiler Pro League - Courtrai se renforce avec l'international roumain Raul Oprut

Formé en Italie, Oprut a connu les équipes de jeunes du Chievo et de Genoa avant d'être prêté en Serie C à Albissola, puis de faire le pas vers sa Roumanie natale à Hermannstadt, en 2019. Après quatre saisons dans le club, le latéral a accumulé 140 matches avec 4 buts et 11 passes décisives. Raul Oprut a également été sélectionné à trois reprises par son équipe nationale, pour qui il a fait ses débuts en novembre 2022. Il a signé un contrat portant jusqu'en juin 2026 au stade des Éperons d'Or. (Belga)