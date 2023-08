La nouvelle équipe de la FEF prend fonction, à nouveau présidée par Emila Hoxhaj

Composée de représentants des étudiants universitaires, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts, cette nouvelle équipe avait été élue en avril dernier par le Conseil fédéral de la FEF. Dans le contexte de la poursuite de la mise en application de la réforme du décret paysage, "dont les premières victimes seront les étudiants précaires", les priorités annoncées de la FEF pour l'année académique 2023-2024 seront axées sur le refinancement de l'enseignement supérieur, le coût des études, les allocations d'étude et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. (Belga)