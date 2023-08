Le pétrole fléchit sur fond d'inquiétudes quant à l'économie chinoise

Vers 10h30 GMT (12h30 à Bruxelles), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, perdait 0,60% à 84,92 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, abandonnait 0,71% à 81,22 dollars. L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en juillet pour la première fois depuis trois mois, fragilisée notamment par la faible demande à l'étranger en produits chinois, selon un indice indépendant publié mardi. L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet S&P Global et le média économique Caixin suit ainsi la même tendance que le chiffre officiel du gouvernement. Il s'agit d'un nouvel élément alimentant les craintes d'une reprise économique plus compliquée que prévu après des années de strictes restrictions sanitaires pour lutter contre le Covid-19. La Chine étant le premier importateur mondial de brut, la santé de son économie est un moteur majeur de la demande. Les deux références du brut restaient toutefois proches de leurs prix record en plus de trois mois, atteints la veille. (Belga)